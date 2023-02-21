Çin'de 2400 yıllık sfonlu tuvaletin incelenmesi sonuçlandı

Çin'in Şian kentinde yer alan Yueyang arkeoloji sahasında ortaya çıkan 2400 yıllık sifonlu tuvaletin incelenmesi sonuçlandı, Bir sarayın içinde yer aldığı bildirilen tuvaletin, boru aracılığıyla sarayın dışındaki bir çukura bağlandığı düşünülüyor.

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Çin'de 2400 yıllık sfonlu tuvaletin incelenmesi sonuçlandı

Çin'in Şian kentinde yer alan Yueyang arkeoloji sahasında ortaya çıkan 2400 yıllık sifonlu tuvalet, yapıldığı döneme dair izler taşıyor.

CNN'in haberine göre, 2022'nin yaz ayında bulunan 2400 yıllık sifonlu tuvaletin incelenmesi sonuçlandı.

Dönemin yöneticilerinin hayatına ilişkin önemli bilgiler içeren tuvalet, araştırmacılar tarafından "lüks ürün" olarak tanımlandı.

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2400 YILLIK SİFONLU TUVALETİN İNCELENMESİ SONUÇLANDI

Bir sarayın içinde yer aldığı bildirilen tuvaletin, boru aracılığıyla sarayın dışındaki bir çukura bağlandığı düşünülüyor.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü araştırmacısı ve kazı ekibinden Liu Rui, devlet televizyonu CCTV'ye verdiği demeçte, tuvaletin milattan önce 475-221 boyunca ve Han Hanedanı (milattan önce 206 ila milattan sonra 220) dönemi sonlarında yüksek rütbeli yetkililer tarafından kullanıldığını söyledi.

Liu, "Sifonlu tuvalet, Çin'in temizliğe verdiği değerin somut bir delilidir." ifadesini kullandı.

Arkeologların, o dönemde insanların ne yediğini tespit etme umuduyla tuvaletin yakınındaki toprağı incelemeye başladığı kaydediliyor.

İlk sifonlu tuvalet, 16. yüzyılda İngiliz saray mensubu John Harington tarafından icat edildiği biliniyor.

KAYNAK: AA

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