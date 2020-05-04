Çin’de 3 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçti

Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 3 yeni vaka kayıtlara geçti. Korona virüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde ise 4 Nisan'dan bu yana yeni vaka bildirilmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 3 yeni vakanın tespit edildiğini, yeni vakalarının tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Komisyon, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 82 bin 880'e yükseldiğini belirtirken salgın kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Ülkede ayrıca şu ana kadar iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı 77 bin 766 olarak açıklanırken korona virüs nedeniyle toplam 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Hubei'de 30 gündür yeni vaka yok

Korona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde ise 4 Nisan'dan bu yana yeni Covid-19 vakası bildirilmedi. Hubei eyaletinde korona virüse yönelik acil müdahale seviyesinin 2 Mayıs'tan itibaren en yüksek seviyeden "ikinci en yüksek seviye"ye düşürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA