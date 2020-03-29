Çin’de 45 korona virüsü vakası kayda geçti

Çin'de korona virüsü nedeniyle 45 yeni vaka tespit edilirken, 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 300'e ulaştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında korona virüsü salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e yükseldi.

Yeni vakaların 44'ü yurt dışı kaynaklı

Komisyon dün 45 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini belirtirken, vakalardan 1'inin Henan eyaletinde görüldüğü, diğer 44 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı. Şu ana kadar Çin ana karasındaki yurt dışı kaynaklı vaka sayısının 693'e çıktığı ifade edildi. Salgının başından bu yana kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ise 81 bin 439'a yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ayrıca dün 477 hastanın taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen kişi sayısının 75 bin 448'e ulaştığını bildirdi.

Kaynak: İHA