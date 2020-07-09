Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 9, Güney Kore'de 50 yeni vaka tespit edildi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 9 Kovid-19 vakasına rastlandı.



Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 581'e çıktı.



Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 590 kişi iyileşti.



- Güney Kore’de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 293'e yükseldi



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 50 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 13 bin 293'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 19 kişi iyileşti.



Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 1768'e ulaştı.



Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüse bağlı toplam can kaybı 287'ye yükseldi.



Yerel kaynaklı 28 yeni vakadan 15'i başkent Seul'e 330 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde görüldü.



Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.



Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.









Kaynak: AA