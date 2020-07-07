Çin'de akıl almaz kaza! Öğrencilerin bulunduğu otobüs gölete uçtu

Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun şehrinde öğrencileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle gölete uçtu. Bu korkunç kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin yaralandığı açıklandı.