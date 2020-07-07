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  3. Çin'de akıl almaz kaza! Öğrencilerin bulunduğu otobüs gölete uçtu

Çin'de akıl almaz kaza! Öğrencilerin bulunduğu otobüs gölete uçtu

Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun şehrinde öğrencileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle gölete uçtu. Bu korkunç kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'de meydana gelen kazada öğrencileri taşıyan bir otobüs yol kenarlarındaki bariyerlere çarparak gölete uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından otobüsün içerisinde bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.

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07 Temmuz 2020 Salı 15:30

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