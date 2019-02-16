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  3. Çin’de bir kâğıt fabrikasında gaz sızıntısı: 7 ölü

Çin’de bir kâğıt fabrikasında gaz sızıntısı: 7 ölü

Çin'de bir kâğıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Çin’de bir kâğıt fabrikasında gaz sızıntısı: 7 ölü

Çin'de bir kâğıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Dongguan şehrinde bulunan bir kâğıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililerin yaptığı açıklama da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA

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