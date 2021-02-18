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Çin'de çirkin saldırı, Camiye saldırdılar!

Çin'in Uygur bölgesinde, uzun süredir Uygur Türklerine yapılan işkencelerin ardından bir grup halk camiye saldırdı.

Uygur Türklerine yönelik işkencelerine uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen devam eden Çin'de sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerde Çinlilerin camiye taşlar ve sopalarla saldırdığı görülürken olay yerinde polis olmaması dikkat çekti.

Çin'in Çinghay eyaletinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir grup Çinli, camiye saldırarak duvarları dahi yıktığı gözüküyor. 

Çin'de çirkin saldırı, Camiye saldırdılar!

BİDEN'DAN ÇİN'E TEPKİ

ABD'nin insan hakları konusunda rolünü yeniden savunacağını belirten Başkan Joe Biden, dünyadaki azınlıklara yönelik koruma sağlamak için çalışacağını belirtti.
Biden, "Çin bir dünya lideri olmak ve diğer ülkelerin güvenini kazanmak için çok uğraşıyor" dedi. Temel insan haklarına aykırı faaliyetlerde bulundukları sürece, bunu yapmanın onlar için zor olacağını belirten Biden, "ABD ve Çin'in başlıca stratejik rakip olduğu açık." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Uygur Türklerine yaptıkları baskı ve şiddet politikaları nedeniyle küresel çapta eleştiri alıyor.

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