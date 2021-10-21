Çin'de dehşet patlama! Cadde kan revan içinde kaldı: 4 ölü, 47 yaralı!

Korkunç patlama, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang'da meydana geldi. Bir binanın altında yer alan restoranın patlaması başkentte felaket yaşattı. Patlamada, ilk belirlemeler kapsamında 4 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, 47 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Eyalet yetkilileri olay yerinden güncel rakam sayılarını aktarmaya devam ediyor.

DOĞALGAZ KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Patlama binada büyük hasara yol açarken, çevredeki binaların da camları kırıldı, caddede bulunan bir çok araç hasar gördü. Yaşanan olay sonrası, caddeleri adeta toz bulutu kapladı ve binalardan yağan enkaz, çevredekilerin panik içinde kaçmasına neden oldu. Yetkililer işyerleri ve konutların olduğu binadaki patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.