Çin'de dehşet patlama! Cadde kan revan içinde kaldı: 4 ölü, 47 yaralı!
Çin'de bir binanın alt katında bulunan restoranda patlama meydana geldi. Dehşet patlamadan geriye kan revan içinde insanlar kaldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi ölürken, 47 kişi yaralandı. Olaya ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Korkunç patlama, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin başkenti Şenyang'da meydana geldi. Bir binanın altında yer alan restoranın patlaması başkentte felaket yaşattı. Patlamada, ilk belirlemeler kapsamında 4 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, 47 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Eyalet yetkilileri olay yerinden güncel rakam sayılarını aktarmaya devam ediyor.
DOĞALGAZ KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Patlama binada büyük hasara yol açarken, çevredeki binaların da camları kırıldı, caddede bulunan bir çok araç hasar gördü. Yaşanan olay sonrası, caddeleri adeta toz bulutu kapladı ve binalardan yağan enkaz, çevredekilerin panik içinde kaçmasına neden oldu. Yetkililer işyerleri ve konutların olduğu binadaki patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.