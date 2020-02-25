Çin’de Hubei dışında vaka sayısı geriliyor

Çin'de korona virüsü salgınının merkezi olan Hubei eyaleti dışında vaka sayısında gerilime yaşandığı kaydedildi.

Çin'de yeni korona virüsü salgınında pazartesi günü 508 yeni vaka kaydedilirken, vakaların sadece 9'u Hubei eyaletinin dışındaki yerleşimlerde görüldü. Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de dün 71 ölümün ve 508 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Vakaların 499'unun, virüsün ilk görüldüğü Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde kaydedildiği bildirildi. Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 665'e, toplam vaka sayısı 77 bin 658'e çıktı. Komisyon, şu ana dek 27 bin 323 kişinin de taburcu edildiği bilgisini verdi. Jiangsu eyaleti, salgınla mücadeledeki tedbirlerin olumlu sonuç verdiği ve durumun genel olarak kontrol altına alındığı gerekçesiyle alarm seviyesini düşüren yedinci eyalet oldu.

Güney Kore'de ölü sayısı 9'a çıktı

Güney Kore'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Ülkede 60 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 893'e çıktı. Vakaların çoğunun görüldüğü Daegu kenti ile ona komşu Kuzey Gyeongsang eyaletindeki tedbirlerin sıkılaştırıldığı belirtildi. Ülkedeki 6 can kaybının da Cheongdo kentindeki hastaneyle ilişkilendirildiği ifade edildi. Başkent Seul'de iki yeni vaka daha bildirilirken, salgının neredeyse tüm başlıca yerleşim birimlerine sıçradığı aktarıldı. İsrail, Bahreyn ve Ürdün'ün aralarında olduğu bazı ülkeler, Güney Kore'den gelenlerin sınırdan girişine yasak getirirken, Seul yönetimi bu adımlardan üzüntü duyduklarını açıkladı. Çok sayıda ülkenin ise sınırdaki tedbirleri sıkılaştırdığı ve Güney Kore'den gelenlere karantina uygulamaya başladığı bildirildi.

İran ve İtalya'da da arka arkaya meydana gelen ölümler sonrasında Covid-19 salgınında dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 2 bin 699'a çıktı.

Kaynak: İHA