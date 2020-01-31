Çin'de koranavürüsten ölenlerin sayısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün neden olduğu ölümler giderek artıyor. ABD'den ve Türkiye'den konu ile ilgili açıklamalar ve uyarılar gelmeye devam ediyor.

ABD'DEN UYARI GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle Çin'e ilişkin seyahat tavsiyesini 4. dereceye çıkardı. Yapılan açıklamada, "Çin geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e gitmeyin. Turistler, uygulanabilecek ani seyahat kısıtlamalarına hazırlıklı olmalıdır. Hava yolu şirketleri Çin'e giden ve Çin'den gelen seferleri azalttı veya askıya aldı" ifadelerine yer verildi.

AŞI AÇIKLAMASI

Çin Başbakanı Li Kıçiang yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu salgın durumun çetin ve karmaşık olduğunu belirtmiş, salgına karşı aşı geliştiren kurumların zamana karşı yarışması gerektiğini vurguladı.

Li, salgınla mücadelenin ölüm oranını azaltmak ve muayenelerin etkisini iyileştirmek açısından kilit önem taşıdığını dile getirdi.

Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" olarak salgınla mücadeleyi ve denetlemeyi yürütüyor.

ÇİN: VUHANLILAR BAŞKA ÜLKELERDEN KENDİ ÜLKELERİNE GERİ GETİRİLECEK

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinin yurt dışında bulunan sakinlerini kente geri getirmek için uçak gönderileceğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Hubey eyaletinin, özellikle Vuhan sakinlerinin son günlerde yurt dışında yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Çin hükümeti bir an önce tarifeli sivil havacılık uçağı göndererek onların (Vuhanlıların) doğrudan Vuhan’a geri getirilmesine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.