Çin'de Kovid-19 nedeniyle hayat durunca hava kirliliği azaldı

ANKARA (AA) - Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında halkın evlerine çekilmesi, toplu taşımanın sınırlandırılması ve birçok fabrikada üretimin durması sonrası hava kirliliği azaldı.

CNN'in haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, 1-20 Ocak tarihlerinde Çin üzerinde yüksek sevilerde seyreden azot dioksitin, 10-25 Şubat tarihlerinde hemen hemen hiç görülmediğini ortaya koydu.

NASA'da görevli bilim insanları, bu düşüşün başta Kovid-19 salgınının patlak verdiği Çin'in Vuhan kenti üzerinde gözlendiğine işaret etti.

Ajansın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli uzmanı Fei Liu, "ilk kez belirli bir olayla bağlantılı böyle geniş bir bölgede bu denli bir azot oksit düşüşü gözlemlediğini" dile getirdi.

Çinli yetkililer, ocak ayında Vuhan'ı giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Bunun yanında ülkede salgın nedeniyle halk evlerine çekilirken, birçok fabrika üretimini durdurmuş, toplu taşıma da sınırlandırılmıştı.

Motorlu taşıtlar, enerji santralleri ve sanayi tesislerinden yayılan azot oksit, astım ve solunum güçlüğü gibi solunum yolları rahatsızlıklarına yol açabiliyor.



İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

Kaynak: AA