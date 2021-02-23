Çin'de meydana gelen olayda bir genç mekik çekmek için yer olarak elektrik direğinin tepesini seçti!

Sıçuan eyaletinde elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çeken Çinli, binlerce evin elektriksiz kalmasına sebep oldu. Direğin üstünde mekik çeken Çinli'yi görenler polise haber verdi. Çok geçmeden olay yerine gelen polis, Çinli'yi göz altına aldı.

Çin’in Sıçuan eyaleti Çıngdu kentinin Pidou semtinde Vu soyadındaki 22 yaşında olan genç, elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çekti.

Çin'in işlek caddelerinden birinde, direğin üstünde mekik çeken genci görenlerin polise haber vermesinden sonra bölgede binlerce evi etkileyen elektrik kesintisi gerçekleşti.

GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ve sağlık ekipleri gence, direkten aşağı inmesi için 4 saat boyunca dil döktü.

Saatler sonra Vu aşağıya indi ve polis tarafından gözaltına alındı. 22 yaşındaki gencin, mekik çekmek için direğe neden çıktığı henüz bilinmiyor.

‘UYURGEZER OLABİLİR’

Çin'de yaşanan garip olay, ülkenin sosyal medyasında tepki topladı.

Bir kullanıcı, "Sonunda evimin elektriğinin kesilmesine kimin neden olduğunu buldum." yorumunu yaptı, bazı kullanıcılar da şahsın içkili, uyuşturucu almış ya da uyurgezer olabileceği fikrini öne sürdü.