Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!

Çin’in Henan eyaletinde 20 Temmuz’da şiddetli yağışlar sele neden olmuştu. Her geçen gün bu bölgedeki sel felaketinin bilançosu artıyor.

14 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Sel felaketinden 13 milyon 910 bin den fazla kişinin etkilendiği, yaklaşık 1.5 milyon hektarlık alandaki ekinlerin bu felaket sonucunda zarar gördüğü ifade edildi.

876 MİLYON DOLAR BAĞIŞ GELDİ

​Henan Yardım Genel Federasyonu ve Çin Kızılhaç’ı Henan şubesinin 5.69 milyar yuan (yaklaşık 876 milyon 17 bin ABD doları) bağış aldığı kaydedildi.

Yetkililer, ekonomik kayıpların 91 milyar yuan (14.1 milyar dolar) olduğunu tahmin ederken, yaraların sarılmaya devam edildiği eyalette yardım ve temizlik çalışmaları sürüyor.