Ahmet Hakan'dan aşı karşıtı doktora sert çıkış: Sorumsuz yalancıya mutlaka dur denmeli!Süper Loto sonuçları 29 Temmuz 2021 Perşembe | 29.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Türkiye-ABD voleybol maçı sonucu nedir, kim kazandı? A Milli Kadın Voleybol maçı kaç kaç bitti?Son dakika | Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar! Bakan Gül'den Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarına ilişkin flaş açıklamaSivasspor - Petrocub UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki29 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Alişan'dan bir acı haber daha! Kardeşinin ardından kuzeni de vefat etti!Binali isminin anlamı nedir, Binali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!Bihine isminin anlamı nedir, Bihine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!

Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!

Çin'in Henan eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sele neden olmuştu. Yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Son gelen bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 99 oldu.

Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!

Çin’in Henan eyaletinde 20 Temmuz’da şiddetli yağışlar sele neden olmuştu. Her geçen gün bu bölgedeki sel felaketinin bilançosu artıyor.

Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!

14 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Sel felaketinden 13 milyon 910 bin den fazla kişinin etkilendiği, yaklaşık 1.5 milyon hektarlık alandaki ekinlerin bu felaket sonucunda zarar gördüğü ifade edildi.

Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!

876 MİLYON DOLAR BAĞIŞ GELDİ

​Henan Yardım Genel Federasyonu ve Çin Kızılhaç’ı Henan şubesinin 5.69 milyar yuan (yaklaşık 876 milyon 17 bin ABD doları) bağış aldığı kaydedildi.

Yetkililer, ekonomik kayıpların 91 milyar yuan (14.1 milyar dolar) olduğunu tahmin ederken, yaraların sarılmaya devam edildiği eyalette yardım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Çin'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 99'a yükseldi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT