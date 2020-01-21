Çin'de ortaya çıkan virüs, ABD'ye de sıçradı iddiası!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalığın ilk vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

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Reuters'a konuşan bir CDC sözcüsü, vakanın Washington eyaletinedeki Seattle kentinde teşhis edildiğini belirtti.

Olaya dair başka bir ayrıntı paylaşmayan sözcü, ayrıntılı bilgilerin yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla aktarılacağını söyledi.

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