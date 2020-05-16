Çin’de petrol tesisinde yangın

Çin'in kuzeyinde bulunan Fushun petrol tesisine şimşeklerin çakması yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında ölü veya yaralı bulunmadığı belirtildi.

Yangın, Çin'in kuzeyinde bulunan Liaoning eyaletine bağlı Fushun şehrindeki bir petrol tesisinde çıktı. Yangının, şimşeklerin çakması sonucunda çıktığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yangında ölü veya yaralı bulunmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA