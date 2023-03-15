Çin'de SARS virüsünün gizlenmesini engelleyen kahraman sağlıkçı 91 yaşında vefat etti!

Çin'de 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınını hiç olmamış gibi gizlenmesini isteyen çinli yetkilileri ortaya çıkaran askeri cerrah Jiang Yanyong, 91 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Çin'de SARS virüsünün gizlenmesini engelleyen kahraman sağlıkçı 91 yaşında vefat etti!

Çin'de 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınını hiç olmamış gibi gizlenmesini isteyen çinli yetkilileri ortaya çıkaran askeri cerrah Jiang Yanyong, 91 yaşında zatürreden hayatını kaybetti. SARS virüsü, 2003 senesinde dünya genelinde 8 bin kişiye bulaşmış, Dünya Sağlık Örgütü 774 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Çin'de SARS virüsünün gizlenmesini engelleyen kahraman sağlıkçı 91 Yaşında vefat etti!

SARS VİRÜSÜNÜN YAYILMASINA ENGEL OLMUŞTU

Yanyong, 2003 yılında Pekin'deki bir hastanede çalışırken Çin sağlık bakanının SARS virüsü hakkında halkı yanıltıcı şekilde açıklamalar yapmasının ardından, Çin devlet yayın kuruluşlarına Çinli yetkililerin yalanlarını ifşa eden bir mektup gönderdi. Yangong'un yalnızca askeri hastane koğuşlarında 100'den daha fazla kişinin SARS virüsüne yakalandığını anlattığı mektubu devlet kurumları tarafından görmezden gelinirken, açıklamaları yabancı yayın kuruluşlarında geniş yer buldu. Yanyong'un açıklamalarının ardından Çin hükümeti, halka yanlış bilgi verdiğini kabul etti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. Bir gecede sıkı önlemler alınarak virüsün yayılmasının önüne geçilirken, Yangong olayların ardından yaptığı açıklamada, "Sadece Çin'i kurtarmak için değil, dünyayı kurtarmak için neler olduğunu açıklamam gerektiğini hissettim" dedi.

İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Gününde konuştu! Müslümanlara yapılan ırkçılığa dikkat çekti!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Gününde konuştu! Müslümanlara yapılan ırkçılığa dikkat çekti!
2
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Gününde konuştu! Müslümanlara yapılan ırkçılığa dikkat çekti!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Gününde konuştu! Müslümanlara yapılan ırkçılığa dikkat çekti!
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!
Rusya ABD'ye ait İHA'yı Karadeniz sularına düşürdü!
Rusya ABD'ye ait İHA'yı Karadeniz sularına düşürdü!
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Sabahları gözünüzü uykudan açamıyorsanız çözümü burada! İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi kürü o derdin devası olacak!
Sabahları gözünüzü uykudan açamıyorsanız çözümü burada! İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi kürü o derdin devası olacak!
Hastadan 200 Bin TL bıçak parası istedi! Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti!
Hastadan 200 Bin TL bıçak parası istedi! Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti!
Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı için tutuklama kararı
Peygamberler şehri Şanlurfa'da Balıklıgöl korkuttu! Şanlurfa'nın gözde turistik yelerinden olan Balıklıgöl'de su çamurla kaplandı!
Peygamberler şehri Şanlurfa'da Balıklıgöl korkuttu! Şanlurfa'nın gözde turistik yelerinden olan Balıklıgöl'de su çamurla kaplandı!
Bara bombalı ve silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
Bara bombalı ve silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
Akdeniz’de göçmen teknesi alabora oldu: 30 göçmen kayıp
Akdeniz’de göçmen teknesi alabora oldu: 30 göçmen kayıp
Çok Okunanlar
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 14'e yükseldi!
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 14'e yükseldi!
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
Macaristan Budapeşte’de zincirleme trafik kazası! 42 araç karıştı: Onlarca yaralı ve ağır yaralı var
Macaristan Budapeşte’de zincirleme trafik kazası! 42 araç karıştı: Onlarca yaralı ve ağır yaralı var
Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı
Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!