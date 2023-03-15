Çin'de SARS virüsünün gizlenmesini engelleyen kahraman sağlıkçı 91 yaşında vefat etti!

Çin'de 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınını hiç olmamış gibi gizlenmesini isteyen çinli yetkilileri ortaya çıkaran askeri cerrah Jiang Yanyong, 91 yaşında zatürreden hayatını kaybetti. SARS virüsü, 2003 senesinde dünya genelinde 8 bin kişiye bulaşmış, Dünya Sağlık Örgütü 774 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

SARS VİRÜSÜNÜN YAYILMASINA ENGEL OLMUŞTU

Yanyong, 2003 yılında Pekin'deki bir hastanede çalışırken Çin sağlık bakanının SARS virüsü hakkında halkı yanıltıcı şekilde açıklamalar yapmasının ardından, Çin devlet yayın kuruluşlarına Çinli yetkililerin yalanlarını ifşa eden bir mektup gönderdi. Yangong'un yalnızca askeri hastane koğuşlarında 100'den daha fazla kişinin SARS virüsüne yakalandığını anlattığı mektubu devlet kurumları tarafından görmezden gelinirken, açıklamaları yabancı yayın kuruluşlarında geniş yer buldu. Yanyong'un açıklamalarının ardından Çin hükümeti, halka yanlış bilgi verdiğini kabul etti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. Bir gecede sıkı önlemler alınarak virüsün yayılmasının önüne geçilirken, Yangong olayların ardından yaptığı açıklamada, "Sadece Çin'i kurtarmak için değil, dünyayı kurtarmak için neler olduğunu açıklamam gerektiğini hissettim" dedi.