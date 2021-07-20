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Çin'de sel felaketi: Araçlar suda yüzdü!

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Çok sayıda araç su yüzeyinde yüzdü. Su baskınları sebebiyle 1 kişi öldü.

Çin'in Henan eyaletinde kendini gösteren aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar bir süre sonra sele neden olurken, çok sayıda kişi bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Otomobilinde mahsur kalan kişinin yaşadığı korku dolu anlar bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. 

ÇEVREDEKİLER, SU TAŞKINLARI SEBEBİYLE MAHSUR KALANLARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

Su taşkınları nedeniyle mahsur kalanlara çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Eyaletin başkenti Zhengzhou şehri yağışlardan en çok etkilenen noktalardan oldu.

Şehir merkezinde oluşan selde onlarca aracın su yüzeyinde yüzdüğü görüntülendi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR!

Sellerde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişiden de haber alınamıyor. Bölgeye eyalet dışından ek arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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