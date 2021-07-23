Çin'de sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Cıngcou'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 56'ya yükseldi. Yapılan açıklamada 5 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) da yaklaşık yarım milyon kişinin güvenli bölgelere taşındığını duyurdu.

Su tahliyesi ve çamur temizleme çalışmalarının sürdüğü Cıngcou'daki maddi kaybın yaklaşık 10 milyar doları bulduğu kaydedildi.

ÇİN'DE SEL FELAKETİ

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.