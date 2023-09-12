Çin’de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp

Çin'in Yulin şehrinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çin’de sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp

Çin'in Yulin şehrinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Guangdong eyaletinde ise selin ardından bir çiftlikteki 75 timsahın sel sularıyla sürüklendiği belirtilirken, çevredekilere evden dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Çin'i geçtiğimiz hafta vuran Haikui Tayfunu etkisini sürdürüyor. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Yulin şehrinde son 3 günde etkili olan şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, 115 noktada toprak kayması meydana geldi. Şehri vuran sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu. Çin Meteoroloji İdaresi, bugün ve yarın Guangxi'nin güney ve güneydoğu kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Timsah paniği

Guangdong eyaletinin Maoming kentinde ise bir çiftlikte bulunan 75 timsahın sel sularıyla sürüklendiği belirtildi. Çiftliğe yakın noktalarda yaşayanlara dışarı çıkmama uyarısı yapılırken, timsahların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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