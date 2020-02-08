Çin'de vatandaşa yaka paça gözaltı!
Çin'de koronavirüs salgınına yönelik çalışmalar sürerken, sosyal medyada endişe verici görüntüler yer almaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde özel koruyucu kıyafetli yetkililerin, insanları evlerinde yaka paça gözaltına aldığı görülüyor.
İrem Derici Kerimcan Durmaz ile kalça dansı sosyal medyayı salladı!
Liseli Şeyma'yı ''Kahramanım'' dediği cani babası vurdu!
Babil dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı
Van Valiliğinden ''Gülşen Orhan'' ile ilgili iddialara yalanlama geldi!
08 Şubat 2020 Cumartesi 16:38
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT