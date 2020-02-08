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  3. Çin'de vatandaşa yaka paça gözaltı!

Çin'de vatandaşa yaka paça gözaltı!

Çin'de koronavirüs salgınına yönelik çalışmalar sürerken, sosyal medyada endişe verici görüntüler yer almaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde özel koruyucu kıyafetli yetkililerin, insanları evlerinde yaka paça gözaltına aldığı görülüyor.

İrem Derici Kerimcan Durmaz ile kalça dansı sosyal medyayı salladı!İrem Derici Kerimcan Durmaz ile kalça dansı sosyal medyayı salladı!

Liseli Şeyma'yı ''Kahramanım'' dediği cani babası vurdu!Liseli Şeyma'yı ''Kahramanım'' dediği cani babası vurdu!

Babil dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandıBabil dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı

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08 Şubat 2020 Cumartesi 16:38

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