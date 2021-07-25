Çin'de yangın faciası! Lojistik deposunda yangın: 14 kişi öldü

Dünya koronavirüsle mücadele ederken çok sayıda insan pandemi nedeniyle hayatını kaybetti. Pandeminin yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden felaket haberleri geliyor. Kavurucu sıcaklıklar, sel ve su baskınları, yangınlar ile boğuşan dünyada can kayıpları yaşanıyor. Son olarak Çin'den gelen yangın haberinde 14 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çin’in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde lojistik deposunda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti. Xinhua’nın haberine göre, Cilin eyaletinin başkenti Çangçun’da lojistik deposunda yangın çıktı. Yetkililer, Cingyüe sanayi bölgesindeki yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralanan 12’si ağır 26 kişinin de hastanelere sevk edildiği belirtildi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

DÜNYA AFETLERLE BOĞUŞUYOR

Doğal afetler dünyayı etkisi altına alırken, yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kanada ve ABD'de toplu ölümler yaşandı. Kanada'nın batısı ve ABD'nin kuzeybatı bölgelerinde aşırı sıcaklar adeta ölüm saçıyor. Kanada'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle en az 486 insanın yaşamını kaybettiği açıklandı. Öte yandan ABD'nin Oregon eyaletinde de 63 kişi aşırı sıcaklardan öldü.

Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışların oluşturduğu sel hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi. Halen 155 kişinin arandığı ifade edildi.

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Cıngcou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Selden etkilenen bölgelerdeki insanlar da iş makineleriyle güvenli bölgelere taşınıyor.

Hindistan'ın kuzey vilayetlerinde ise yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü. Yıldırımdan en çok etkilenen Uttar Pradeş vilayetinde ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Komşu vilayet Racastan'da da çok sayıda kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı