Çin'deki bu ay meydana gelen sellerde 24 milyon kişi etkilendi

ANKARA (AA) - Çin'de, bu ayın başından itibaren şiddetli yağışların yol açtığı sellerden yaklaşık 24 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey, Hunan, Ciangşi ve Anhui gibi bölgelerde 31 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 2 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Çin genelinde yaklaşık 24 milyon kişinin şiddetli sellerden etkilendiği kaydedildi.

Sellerde yaklaşık 151 bin evin hasar gördüğünün kaydedildiği açıklamada, doğrudan ekonomik kaybın 64,39 milyar yuan (yaklaşık 9,19 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

Taşkınlar nedeniyle ölen ya da kaybolan kişi sayısının, son beş yılın aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 82 altında olduğunun aktarıldığı açıklamada, doğrudan ekonomik kayıpların da yüzde 5,9 azaldığına işaret edildi.



Hazirandan bu yana devam eden sağanak ülkenin güney kesimlerinde hasara neden olurken, etkilenen bölgelerdeki birçok nehirdeki su, uyarı seviyelerini aştı.

Şiddetli yağışlar neticesinde dün, Yangzı Nehri üzerine kurulu "Üç Boğaz Barajı"nın arkasındaki su düzeyinin taşkın seviyesinden 15 metreden fazla yükselmesi sonucu barajın 3 kapağı açılmıştı.

























Kaynak: AA