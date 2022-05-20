Çin'deki koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Brent petrol yükselişe geçti

Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı yeni günde yükselişe geçti. Dün 111,37 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol yüzde 0,05 artışla 111,43 dolar olurken ham petrolün varil fiyatı ise 108,98 dolardan alıcı buldu.

ÇİN'DEKİ KORONAVİRÜS KISITLAMALARI

Öte yandan Çin'de koronavirüs salgını kısıtlamalarının vaka sayılarının azalmasıyla birlikte hafiflemesiyle toparlanacağı talebi fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

KISITLAMANIN DEVAM ETMESİ FİYAT DÜŞÜŞÜNÜ ETKİLİYOR

Salgınla mücadele eden Şangay'da ise karantina bölgeleri dışında vaka tespitleri, önlemlere yönelik endişeleri yeniden hakim kılsa da kademeli hafifletme kararı fiyatların düşüşünü engelliyor.

Brent petrolde teknik olarak 111,34 ile 112,48 dolar aralığının direnç, 109,10 ile 108,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydedildi.