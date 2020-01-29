Çin'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türkler bölgeden tahliye edilecek.