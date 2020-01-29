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  3. Çin'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor

Çin'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türkler bölgeden tahliye edilecek.

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29 Ocak 2020 Çarşamba 11:23

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