Çin'deki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor
Pekin Büyükelçisi Emin Önen, yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türkler bölgeden tahliye edilecek.
NBA'den Kobe Bryant'a büyük saygısızlık!
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler...
Adana'da muslukta akan sıvı, yer altındaki depoyu ortaya çıkardı!
Başıboş at otomobilin ön camından içeri girdi! Görenler hayrete düştü
29 Ocak 2020 Çarşamba 11:23
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT