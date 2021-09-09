Sonunda sessizliğini bozdu! Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi!Son dakika! Trabzonspor- Galatasaray maçının hakemi belli oldu!Tuzla'da yeni eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı!Serkay Tütüncü ile ilişkisini sonlandıran İlayda Alişan ilk kez konuştu!Salgın insan ayırt etmiyor! Koronavirüs 4 aylık bebeği hayattan kopardıÇin’den Afganistan’a aşı ve gıda yardımıBir dönem transfer piyasasını kasıp kavuruyorlardı | O oyuncular şimdi kulüpsüz!Son dakika | Devlet Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek: Doğru bir iş yapmıştır, desteğimiz tamdırFransa'nın doğum kontrol hapıyla ilgili verdiği kararŞilan Topal olayı Müge Anlı'yı bile tedirgin etti: 'Valla korktum"
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Çin’den Afganistan’a aşı ve gıda yardımı

Çin’den Afganistan’a aşı ve gıda yardımı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Afganistan’a aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı yapacaklarını açıkladı.

Çin’den Afganistan’a aşı ve gıda yardımı

Bakan Vang Çin gazetesi Global Times’ın haberine göre, Afganistan’ın komşu ülkelerinin dış işleri bakanları ile çevrimiçi bir zirve gerçekleştirdi.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarının katıldığı zirvede Afganistan’ın durumu ele alındı. Çin, Afganistan'a 3 milyon Covid-19 aşısı ve 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemesi sağlanacağını açıkladı.

Bakan Vang  Amerika’nın bölgeden çekilmesiyle ülkede yaşanan sorunlar için komşu ülkelere iş birliği çağrısında bulundu. Aynı şekilde Amerika ve müttefiklerinin de Afganistan’a yardım konusunda sorumlu olduklarını söyledi.

Taliban’ın kurduğu hükümetin geçici olduğunu söyleyen Vang; komşu ülkelerin Covid-19 salgınının önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, sığınmacı akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini belirtti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT