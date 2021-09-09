Çin’den Afganistan’a aşı ve gıda yardımı

Bakan Vang Çin gazetesi Global Times’ın haberine göre, Afganistan’ın komşu ülkelerinin dış işleri bakanları ile çevrimiçi bir zirve gerçekleştirdi.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarının katıldığı zirvede Afganistan’ın durumu ele alındı. Çin, Afganistan'a 3 milyon Covid-19 aşısı ve 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemesi sağlanacağını açıkladı.

Bakan Vang Amerika’nın bölgeden çekilmesiyle ülkede yaşanan sorunlar için komşu ülkelere iş birliği çağrısında bulundu. Aynı şekilde Amerika ve müttefiklerinin de Afganistan’a yardım konusunda sorumlu olduklarını söyledi.

Taliban’ın kurduğu hükümetin geçici olduğunu söyleyen Vang; komşu ülkelerin Covid-19 salgınının önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, sığınmacı akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini belirtti.