ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY'DAN GEÇTİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

Asya'dan Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang'an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti. Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Maramaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

—————————

-Trenlerin Bostancı İstasyonundan geçişi

-Trenin Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağından geçişi

-Kazlıçeşme'den geçişleri

-Zeytinburnu'ndan geçişleri

-Kazlıçeşme'den havadan görüntüsü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA