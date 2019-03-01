Çin’den, BM’ye Kuzey Kore’ye yaptırımlarının azaltılması isteği

Çin, Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında Vietnem'da gerçekleştirilen görüşmenin bir anlaşma yapmadan sona erdirmesinin ardından Çin, Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi için çağrıda bulundu.

Kuzey Kore'nin ana ticaret ortağı ve tek büyük müttefiki olan Çin, son yıllarda Pyongyang tarafından tekrarlanan nükleer testlerinden sonra bir dizi BM yaptırımına destek vermişti.

Konu eş zamanlı olarak ele alınmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, yaptırımların kaldırılmasının Kuzey Kore ve ABD'nin nükleer silahlardan arınma sürecinin önemli bir parçası olduğunu fark etmeleri gerektiğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Kang, "ABD ve Kuzey Kore, konuyu eş zamanlı olarak ele alınmalı ve birlikte çözülmelidirler, bunun ele geçirilmesi gereken ortak bir payda olduğunu düşünüyorum" dedi. Özellikle Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda attığı adımlar olmak üzere, yarımadadaki olumlu gelişmelere dikkat çeken Sözcü Kang, "BM Güvenlik Konseyi kararların geri çevrilebilir maddeleri hakkında tartışmalara başlamalı" açıklamasında bulundu.

Zirve anlaşmasız bitti

Trump ve Kim, Perşembe günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir zirve gerçekleştirmiş, ancak iki tarafın da Kuzey'e uygulanan yaptırımlar karşısında çıkmaza girdikleri için zirveden bir anlaşma çıkmamıştı. Trump, nükleer silah programını durdurmadan Kuzey Kore üzerindeki yaptırımların kaldırılmayacağı konusunda ısrarlı oldu.

Ancak Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, Pyongyang'ın yalnızca bazı önlemlerin alınmasını istediğini ve Yongbyon kompleksindeki tüm nükleer üretim tesislerini kapatma teklifinin en iyi ve nihai teklif olduğunu söyledi.

Kim en son Ocak ayında olmak üzere geçtiğimiz yıl 4 kere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Kuzey Kore lideri'nin, Vietnam ziyaretinin ardından Cumartesi günü Kuzey Kore'ye giderken Çin'e trenle geri dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA