Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı (2)

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurunca "koronovavirüs" şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K.'nin Ankara'da yapılan laboratuvar analizi sonucu negatif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, "hastada koronavirüs'e rastlanılmadığını bildirdi. E.K.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA