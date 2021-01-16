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  3. Çin'den korkutan haber: Dondurma numunelerinde koronavirüs tespit edildi!

Çin'den korkutan haber: Dondurma numunelerinde koronavirüs tespit edildi!

Çin'in Tianjiin kendinde, dondurmalardan alınan vnumunelerde tespit edilen yeni tip koronavirüs, dünyada endişeue yol açtı. Nükleik asit testine tabi tutulan dondurmalardan bin 812 tanesinin dağıtımının yapıldığı belirtilirken yetkililer, virüsün gıdaya nasıl bulaştığını tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni itp koronavirüs salgının önüne geçmek için aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken hastalığın yeni boyutlarının ortaya çıkması da insanları korku ve paniğe sürüklüyor. Yapılan son araştırmada, sadece hava ve damlacık yoluyla, insan ve hayvandan bulaştığı düşünülen Kovid-19 virüsünün gıdalarda da yaşayabileceği tespit edildi.

DONDURMADAKİ KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

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BİN 812 TANESİ FARKLI ŞEHİRLERE DAĞITILDI

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Kovid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konulurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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