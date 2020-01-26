Çin'den korkutan Koronavirüs açıklaması

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, Koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

Xiaowei, açıklamasında "Koronavirüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Ma Xiaowei, uzmanların virüs hakkında bildiklerinin sınırlı olduğunu ve virüsün mutasyonlarının yol açtığı riskler konusunda belirsizlik olduğu söyledi.