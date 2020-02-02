Çin’den Türkiye'ye getirilmişlerdi! Karantina süreci başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'da yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara’ya getirildi

Uçakta bulunan mürettebat, teknik ekip, sağlık personeli ve yolcuların oluşturduğu toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

15 GÜN BOYUNCA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 15 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar ’tıbbi atık’ olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.

Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.