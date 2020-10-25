Çin'den Türkiye'ye uçuşlar durduruldu!

Global Times'te yer alan habere göre; Çin Sivil Havacılık İdaresi geçtiğimiz birkaç gün içinde aralarında Türk Hava Yolları, Polonya Hava Yolları ve Suudi Hava Yolları'nın da bulunduğu şirketlerin yolcularından bazılarının COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu hava yollarının uçuşlarını durdurdu. Uçuş yasağının ne kadar süreyle uygulanacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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