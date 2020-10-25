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Çin'den Türkiye'ye uçuşlar durduruldu!

Çin Sivil Havacılık Otoritesi, aralarında Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu bazı havayollarının Çin'e uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Çin'den Türkiye'ye uçuşlar durduruldu!

Global Times'te yer alan habere göre; Çin Sivil Havacılık İdaresi geçtiğimiz birkaç gün içinde aralarında Türk Hava Yolları, Polonya Hava Yolları ve Suudi Hava Yolları'nın da bulunduğu şirketlerin yolcularından bazılarının COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu hava yollarının uçuşlarını durdurdu. Uçuş yasağının ne kadar süreyle uygulanacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

AYRINTILAR GELECEK...

Okan Gül
Video Editörü


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