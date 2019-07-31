Çine’de evli kadına taciz iddiası kavgayla son buldu

Aydın'ın Çine ilçesinde evli kadın kocası ile birlikte, kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı kaçırıp darp etti.

Olay Çine Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç isimli evli kadın kocası K.Ç ile birlikte kendisine bir yıldan bu yana cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği B.K'yla Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önünde karşılaştı. Tacize uğradığı iddia edilen kadının kocası K.Ç, B.K'yı bıçakladıktan sonra, arkadaşları H.G.'nin aracına zorla bindirerek kaçırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan B.K., Yeni Mahalle Kır Kahvesi mevkiinde aracın kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek araçtan atlayarak kurtulmayı başardı. B.K'nın şikayetçi olmasının ardından S.Ç. isimli kadın, kocası K.Ç ve arkadaşları H.G polis tarafından göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan üç şahıstan, S.Ç ve H.G serbest bırakılırken, K.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçla kaçırılan ve bıçak darbeleri ile yaralanan B.K.'nın Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA