Çine’de şüpheli ölüm

Aydın'ın Çine ilçesinde bir işletmede çalışan Serkan Emre, kaldığı pasajın odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çine'de bir imalathanede çalıştığı öğrenilen Serkan Emre'nin işe gitmemesi üzerine yakınları Emre'ye arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Kendisine ulaşamayan arkadaşları Emre'nin, Çine'de Hamidabat Mahallesi Hükümet Meydanı Ilgın Pasajı'nda kaldığı tek göz odaya gitti. Emre'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Serkan Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Emre'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Serkan Emre'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA