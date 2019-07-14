Çine’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geliş sebebi henüz belirlenemezken, duble yolda karşı şeride geçen aracın başka bir araçla çarpışmaması ikinci bir kazayı önledi.

Kaza saat 23:30 sıralarında Çine yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla istikametinden Çine istikametine seyir halinde olan ve sürücüsün

Ün kim olduğu henüz tespit edilemeyen 09 FS 625 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yolda çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Karşı şeritte de taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen araç, tekelerinin kopması sonucu durabildi. Kazada otomobil içerisindeki iki kişiden biri asfalt zemine düşerek hayatını kaybederken araç içerisinde sıkışan diğer yaralı da çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ölen şahsın 54 yaşındaki C.C. olduğu belirtilirken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın da 52 yaşındaki Z.Ş. olduğu belirtildi.

Görenlere şaşkınlık veren kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Çine-Muğla karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA