Çineli gençler işletmeciliği yerinde gördü

Aydın'ın merkezin ilk turizm oteli olarak hizmete başlayan Aymira Otel misafirlerinin yanında öğrencileri de ağırlamaya başladı. İl genelinde turizm ve ticaret eğitimi veren meslek liseleri uygulama dersleri kapsamında Aymira Otel'in işleyişini ele alıyor. Ticari hayatına tartıcılık ve simit satarak başlayan Aymira Otel Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tikbaş, gençlere ticaretin ve işletmeciliğin sıralarını anlattı.

Çine Muhsin Kalkan Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Eğitimine Katılım Sağlama (MEKAS) projesi kapsamında Ayimra Otel'i ziyaret edip derslerini otelde işlediler. Okul Müdürü Yasin Hastürk ve öğretmenleri Serkan Yıldız ile Aydın'ın en önemli turizm tesisi durumundaki otel ve işletmede incelemelerde bulunan geleceğin işletmecisi öğrenciler Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Tikbaş'tan işletme ve ticaret konularında bilgi aldılar.

"Çıraklığını yapmadığınız işin ustası olmazsınız"

Günümüzde en büyük sorunun iş veren için kalifiye eleman, çalışan için ise iş olduğunu belirten Abdürrahim Tikbaş gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ticaretin ilk sırrı çok çalışmaktır. İstediğiniz kadar zeki olun, derslerde başarılı olun sonuç olarak iş takibiniz yoksa bilginizi hayata dökemiyorsanız bir hiçsiniz. Burada çok tahsilli olup üst seviyelere çıkmış olan insanların hayatlarını incelediğinizde bilim adamı her şey olabilirsiniz, ancak işletmeci ve iş adamı ancak çalışarak, mesleğin tozunu yalayarak olabilirsiniz. Çıraklığını yapmadığınız hiç bir işin ustası olamazsınız. Bu nedenle hangi işi yaparsanız yapın, tepeden inme değil bizzat tecrübelerle mesleğin zorluklarını yaşayarak yükselin" diye konuştu.

Kaynak: İHA