Çini İşlemeciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çini İşlemeciliği Teknikeri görev tanımı nedir, Çini İşlemeciliği Teknikeri ne iş yapar, Çini İşlemeciliği Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çini İşlemeciliği Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çini İşlemeciliği Teknikeri Tanımı;

__

Çini İşlemeciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Çini İşlemeciliği Teknikeri Maaşları

Çini İşlemeciliği Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çini İşlemeciliği Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çini İşlemeciliği Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.35

Meslek Adı :

Çini İşlemeciliği Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çini motiflerinden yararlanarak, çini eşya ve karo için desen, biçim tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çini İşlemeciliği Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geçmişte insanların kullanmış olduğu çini motifleri üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak,

b) Çamur, astar ve sırın hazırlanması için hangi maddelerden ne oranda gerektiğini hesaplamak,

c) Çamura şekil vermek için form ve karoları hazırlamak ve çamur tornasında şekil vermek,

d) Şekil verilen çamuru fırında yoğun kıvamda pişirmek,

e) Uygun desenleri, çeşitli boya ve fırçalar kullanarak ürün üzerinde çizmek,

f) Önceden hazırlanmış sırı, elle ürün üzerine kaplamak ve son haline gelmesi için, tekrar fırında pişirmek,

g) Kullandığı alet, araç ve gereçlerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?