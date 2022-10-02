Çini İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çini İşlemecisi görev tanımı nedir, Çini İşlemecisi ne iş yapar, Çini İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çini İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çini İşlemecisi Tanımı;

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Çini İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çini İşlemecisi Maaşları

Çini İşlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çini İşlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çini İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.18

Meslek Adı :

Çini İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi pişirim sonrasında tabak, vazo, biblo, karo vb. çini mamullerin sır üstü ve sır altı dekor, boyama işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çini İşlemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bisküvi pişirimden gelen mamulleri zımparalamak,

b) Zımparalanan ürünlerin nemli bir süngerle tozunu temizlemek,

c) Çinilerin üzerlerine uygulanacak olan çini desenlerini porşüment kağıdına birebir ölçeğinde çizmek,

d) Desenlerin boncuk iğnesi ile delinmesi işlemini yapmak,

e) Deseni ortalamak, bölmek suretiyle tabak, vazo, abajur, karo vb. ürünler üzerine kömür tozu tekniği ile aktarmak,

f) Çini boyası ile desenlere tahrir (kontur) çekmek,

g) Tahrirlemeden sonra, ürün üzerindeki kömür tozu artıklarını tuz veya hamur silgisi ile temizlemek,

h) Uygulanacak olan çini boyalarını temin etmek ve boya karışımları hazırlamak,

i) Desenleri tahrirlenmiş olan mamulleri çeşitli ebatlardaki fırçalar kullanarak, çini boyaları ile boyamak,

j) Sırlama ve fırınlanması yapılan çinilerin istenmeyen boyama hatalarını jiletle temizlemek,

k) Çalışma alanının ve kullandığı araç-gereçlerin temizliğini yapmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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