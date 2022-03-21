Çini Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çini Teknisyeni görev tanımı nedir, Çini Teknisyeni ne iş yapar, Çini Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çini Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çini Teknisyeni Tanımı;

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Çini Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Çini Teknisyeni Maaşları

Çini Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çini Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çini Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.49

Meslek Adı :

Çini Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Türk süsleme sanatlarındaki çini motifleri ile klasik ve özgün desen oluşturabilen, desenleri tekniğine uygun iğneleyip çoğaltabilen, desenleri form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniği ile tahrir ve boyama işlemleri ile sırlama ve pişirim yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çini Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Türk Süsleme Sanatlarında kullanılan motifleri çizmek,

c) Türk Süsleme Sanatları motiflerini kullanarak, farklı formlara uygun desen çizmek,

d) Çizdiği desenleri iğnelemek,

e) Desenleri uygun formlara (Tabak, vazo, Karo vb.) aktarmak,

f) Sır Altı tekniğinde tahrir uygulamaları (Kenar kontur çizimleri) yapmak,

g) Sır Altı tekniğinde renklendirme (Boyama)uygulamaları yapmak,

h) Sırlama ve pişirim yapmak,

i) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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