Çin'in ABD'deki yatırımları 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

WASHINGTON (AA) - Çin'in ABD'deki doğrudan yatırımları, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin etkisiyle geçen yıl 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi ve 5 milyar dolar olarak hesaplandı.

New York merkezli araştırma şirketi Rhodium Group, "İki Yönlü Yol - ABD-Çin Yatırım Trendleri" raporunun 2020 sayısını yayımladı.

Rapora göre, Çin'in ABD'ye yaptığı doğrudan yatırımlar, 2019'da bir önceki seneye göre yüzde 7,4 azalarak 5 milyar dolara düştü ve 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

- ABD'deki Çin yatırımları 2016'da zirve yapmıştı

Söz konusu yatırım tutarının düşmesinde iki ülke arasındaki ticaret gerilimleri ve Çin hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar etkili oldu. Çin'in ABD'ye yaptığı doğrudan yatırım, 2018'de 5,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ülke'nin ABD'deki yatırımları 2016'da ise 45 milyar dolar seviyesine ulaşarak zirve yapmıştı.

ABD'nin Çin'e yaptığı doğrudan yatırımlar ise bu dönemde artış gösterdi. Ülkenin Çin'deki yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 14 milyar dolara ulaştı. ABD'li şirketlerin Çin'e yaptığı yatırımlar, 2018'de ise 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

- Yatırımlarda Kovid-19 etkisi

ABD ile Çin arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının ikili sermaye akışına yönelik bu yıl için olumlu bir görünüm oluşturmasına rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa vadeli görünümün değişmesine neden oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomileri olumsuz etkilediğine işaret edilen raporda, Çin'in ABD'ye yaptığı doğrudan yatırımların bu yılın ilk çeyreğinde neredeyse durma noktasına geldiği ve sadece 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, Çin'in ABD'deki yatırımlarının bu yılın ikinci yarısında toparlanma ihtimali olduğu ancak tüm yıla ait verilerin virüsün etkisini göstereceği ifade edildi.

Kaynak: AA