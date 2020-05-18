Çin'in Vuhan kentinde sosyal mesafeli test kuyruğu

Koronavirüs salgının ilk çıkış noktası olana Çin'in Vuhan kentinde yetkililer vatandaşlara ücretsiz olarak Kovid-19 testi yapmaya başladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, salgının ortaya çıktığı Wuhan'da her köşe başına test noktası kurdu. Asemptomatik vakaların panik yarattığı şehirde 10 günde 11 milyon kişiye tarama işlemi başladı.Vuhan kentinde şuana kadar 3 milyon 750 bin kişiye koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

MASRAFLARI BELEDİYE KARŞILAYACAK

Geçtiğimiz haftalarda Vuhan’da, semptom göstermeyenleri tespit etmek için nükleik asit testlerinin yaygınlaştırılacağı açıklanmıştı. Çin medyasındaki haberde, kentin sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, koronavirüs testi yaptırmamış olan kişilere bu testlerin ücretsiz olarak yapıldığı belirtildi. Test masraflarının ise Vuhan Belediyesi tarafından karşılandığı ifade edildi.

KENTİN BELİRLİ NOKTALARINDA TEST MERKEZİ KURULDU

Virüsün tekrar yayılma riskini azaltmak için söz konusu testlerin kentin belirli noktalarında kurulacak merkezler tarafından yapılacağı kaydedildi. Evden çıkma durumu olmayan yaşlı ya da engelli bireyler için ise sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 7 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. Yeni vakaların 2'sinin Jilin eyaletinden, 1 vakanın Shanghai eyaletinden kayda geçtiği belirtildi. Vakaların 4'ünün ise yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Yeni vakalarla birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 82 bin 954'e yükseldiği ifade edildi.

Komisyon, 11 kişinin virüsü yenerek tedavi gördüğü sağlık kurumlarından taburcu olduğunu aktardı. Böylelikle Çin'de toplam taburcu olanların sayısı 78 bin 238'e ulaştı. Son 24 saatte yeni ölüm vakası bildirilmezken salgının başlamasında bu yana toplam ölü sayısı 4 bin 634 olarak açıklandı.