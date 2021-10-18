Çin'in yeni hamlesi Hipersonik Füze! ABD'nin savunma sistemleri bile durduramıyor!​​​​​​​

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle nükleer füze yarışına giren Çin'in yeni hamlesi, bu kez dünya genelinde yankı uyandırdı.

Birçok ülke, olası bir savaş durumunda savunma sistemlerini etkisiz bırakan hipersonik füze geliştirme yarışına girmişken, Çin'in geçtiğimiz aylarda gizli bir şekilde gerçekleştirdiği bir hipersonik füze denemesi, ABD'de paniğe neden oldu.

ABD İSTİHBARATININ HABERİ BİLE OLMADI

Çin, geçtiğimiz Ağustos ayında alçak dünya yörüngesinde uçan ve hedefine doğru yol almaya başlamadan önce dünyayı dolaşan hipersonik süzülme aracını taşıyan bir füze fırlattı.

FT'ın, içerden beş yetkilinin teyidine dayandırdığı haberinde, Çin'in hipersonik silahlar konusunda şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD yetkililerinin fark ettiğinden çok daha ileride olduğunu gösterdiği ifade edildi. Dünyadaki rakiplerinden çok daha ileri bir teknolojiye sahip, nükleer başlık takılabilen hipersonik füze denemesi yapan Çin'in bu hamlesinden ise ABD istihbaratının haberi olmadığı bildirildi.

Çin'in bu füze denemesinde yaklaşık 32 km ile hedefi ıskaladığı belirtilirken, ABD'li yetkililerin bu denemeden ancak olay bitiminde haberleri olduğu belirtildi.

ÇİN'DEN 'ŞAŞIRTICI İLERLEME'

FT'nin haberine göre gerçekleşen deneme uçuşunda, destek süzülme aracı, bir Uzun Yürüyüş 2C roketi tarafından uzaya gönderildi. Hipersonik kayma aracının hedefini 32 km ile kaçırdığı denemenin, buna rağmen Çin'in hipersonik silahlardaki 'şaşırtıcı ilerlemesini' gösterdiği belirtildi.

Çin'in hipersonik silahlar konusunda önemli gelişme kaydettiği ve en yakın rakibi olarak görülen ABD'den, teknolojik olarak çok daha ileride olduğunu söyleyen FT, bu haberin ABD savunmasında şok etkisi yarattığını belirtti.

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HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füzeler, tıpkı balistik füzeler gibi nükleer silah taşıyabilirken, onlardan farklı olarak, ses hızından en az beş kat daha hızlı hareket ederek, saatte 6 bin 200 kilometreye ulaşabiliyor.

Hedeflerine ulaşmak için bir yay çizerek uzayda yükseklere uçarken potansiyel hedefe daha hızlı ulaşmak için atmosferde daha alçak rotadan giden hipersonik füzeler, durdurulmasının zorluğuyla dikkat çekiyor. Hipersonik füzeler, tespit edilmekten kaçınmak için uçarken manevra yapıp savunma önlemlerini boşa çıkartmasıyla biliniyor.

Hipersonik füze üreticisi diğer ülkeler arasında ABD ve Rusya yer alıyor. Geçen ay Kuzey Kore de yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi denediğini duyurmuştu.