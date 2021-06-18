"Cinler bana musallat olup, işkence yaptı" dedi, eşine korku dolu anlar yaşattı!

İki yıl önce eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet geçirip eşi Ayşe Pirizoğlu’nu 18 yerinden bıçaklayan sanık mahkemede kendini "Ben bu olayı hastayken yapmıştım, çok pişmanım. Şu anda iyiyim. Tedavilerim olumlu neticelendi. Şu anda iyiyim" sözleriyle savundu. Duruşmada Kadir Pirizoğlu'nun avukatı da bulunuyordu. Sanık avukatı savunmasında "Olayın oluş şekli itibariyle eylemin yaralama olarak nitelendirilmesi gerekir. Eylemi tamamlama imkanı varken son vermiştir. Eğer ceza verilecekse yaralanmadan hüküm kurulmasını, pişmanlığı, hastalığı nazara alınarak üst sınırdan lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Heyet davayı kararı bağladı. Sanık Kadir Pirizoğlu'nu "Eşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi, sonrasında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığın cezasında başka bir indirim uygulamadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tarafların evli oldukları, aralarında tartışma çıkması sebebiyle sanık Kadir Pirizoğlu’nun eşi Ayşe Pirizoğlu’nu mutfaktan aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden bıçakladığı anlatılmıştı. İddianamede sanık Kadir Pirizoğlu’nun "Eşe karşı silahla hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanması istenmişti.

"BANA HASTANEDE DOKTORTLAR, HAPİSHANEDE DE CİNLER İŞKENCE YAPTILAR"

İlk duruşmada savunma yapan zanlı Kadir Pirizoğlu, açıklamalarında eşinin yer altı dünyasıyla ilişiği olduğunu ve kendisini aldattığını öne sürerek 11 Haziran 2019 tarihinde eşini bıçakladığını söylemişti. Ayrıca sanık savunmasında "Ben evlendikten sonra ailem beni Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırmıştı. Orada hastanede ilaçla işkence yaptılar. Tutuklandıktan sonra cinler bana işkence yaptılar. Başka söyleyecek bir şeyim yoktur. Haksızlığa uğradığımı düşündüğüm için eşimi bıçakladım. Kullanıldığımı düşünüyorum" ifadelerine yer vermişti.

EŞİNE SÖZ HAKKI DOĞDU! "ALDATMADIM"

Zanlı Kadir Pirizoğlu'nun yaptığı savunma sonrası eşi Müşteki Ayşe Pirizoğlu'na söz hakkı doğdu. Olaydan önce eşinin defalarca psikiyatri servisine götürüldüğünü, hastanenin hiçbir şekilde eşine hasta teşhisi koymadığını söyleyen kadın, eşini aldatmadığını da dile getirerek "Mutfağa gidip çay koyacağım sırada "Bismillah" diyerek elindeki bıçakla bana vurmaya başladı. Belimden, karnımdan, göğsümden, kasığımdan ve bacağımdan olmak üzere 18 yerimden bıçakladı. Sanık, bir kaç kez kafamı yere vurdu ve kendisini üzerimden aldılar. Hastanede 4 gün yoğun bakımda, 1,5 hafta da serviste yattım. Sol elimin iki parmağının sinirleri kesilmişti. O iki parmağımı kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda da cezai ehliyeti de tam çıkmıştı.