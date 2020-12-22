Cinlere adak için tavuğun boğazını kesip ateşe atan adam: ''Sizler için bahşediyorum"

Adana'da gece saatlerinde Y.Y isimli bir kişi ormanlık alanda bir tavuğun boğazını keserek ateşe attı. Cinler alemine adamak için yaptığını söyleyen kişinin bu görüntüleri sosyal medyadan büyük tepki çekti. Olayla ilgili vatandaşlar sosyal medyadan tutuklanmasına yönelik birçok paylaşımda bulundu.