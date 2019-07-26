Çinli alım heyeti Antep fıstığı için Gaziantep’te incelemeler yaptı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen alım heyeti kapsamında Gaziantep'e gelen Çin'in en büyük ticari kuruluşlarından Cofco Sundry, GAİB hizmet binasında kuru meyve ihracatçılarıyla görüştü.

Antep fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut ithalatı talebinde bulunan Cofco Sundry yetkilileri ürünleri inceleyerek GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan kuru meyve üretimi ve sektörle ilgili bilgiler aldılar. Alım heyeti ile yapılan görüşmeler kapsamında dünyadaki en önemli pazarlar arasında yer alan Çin'le ilişkilerin gelişmesi tüm sektörlerden yapılan ihracatın da artması sağlayacak. Kuru meyve alanında dünyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Türkiye pazarından daha fazla kuru meyve ve mamulleri ithal etmeyi planlayan Çinliler, Gaziantep'te incelemeler yapmaya başladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen alım heyeti kapsamında Gaziantep'e gelen Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından Cofco Sundry, GAİB hizmet binasında kuru meyve ihracatçılarıyla görüştü.

Antep fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut ithalatı talebinde bulunan Cofco Sundry yetkilileri ürünleri inceleyerek GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan kuru meyve üretimi ve sektörle ilgili bilgiler aldılar.

"Dünya gıda pazarlarında doğal ürünler öncelikli"

Uzak Doğu pazarının birçok sektör için büyük önem taşıdığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, doğal ürünlerin yanında bu ürünlerin işlenmiş hallerinin de ihracatını hedeflediklerini ifade ederek, "Çin'in önemli tedarikçi firmalarından birisi olan Cofco Sundry satın alma heyetini birliğimizde ağırladık. Kuru meyve üretici ve ihracatçı firmalarımız alım heyetiyle görüşerek talep edilen ürün numunelerini gösterirken, ürünleri hakkında bilgiler verdiler. Yapılan ikili görüşmelerin kuru meyve ihracatımıza olumlu yansıyacağını umuyoruz. Dünyanın birçok ülkesi artık doğal ürünler talep etmeye başladı. Bu anlamda Türkiye önemli bir üretim merkezi durumundadır. Bizlerin temel amacı kuru meyve ürünlerimizi doğal halleriyle ihraç ederken, bir de bunların işlenmiş mamul halini ihraç etmek. Asıl önemli olan bu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Gaziantep dünyanın birçok ülkesine gıda ihracatı gerçekleştiriyor. Bu gıda ihracatına yüksek katma değerli ürünlerimizi eklersek asıl başarıyı o zaman yakalamış oluruz. Antep fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut gibi ürünlerimizden ürettiğimiz yüksek katma değerli ürünlerimizi de Çin alım heyetiyle paylaştık. Amacımız Antep fıstığını, Malatya kayısısını ve Türkiye'deki kendi öz kaynaklarımızdan ürettiğimiz kuruyemişleri tanıtmak. Antep fıstığı ve Antep fıstığından yapılabilecek ürünleri ön plana çıkarmak. Bu gibi özel nitelikli alım heyeti organizasyonlarıyla ürünlerimizi tanıtmak, farkındalığı sağlamak ve iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek açısından faydalı olacaktır düşüncesindeyiz. Alım heyeti tarafından istenilen gerekli teknik bilgiler ve raporlar firmalarımız tarafından hazırlanarak gönderilecek. Görüşmelerin verimli geçtiğini, önümüzdeki günlerde Çin alım heyetinden özellikle katma değerli ürünlerimize yönelik önemli talepler geleceğini umuyoruz" dedi.

"Uzakdoğu, kuru meyve için önemli bir pazar"

Çin'in, Türkiye topraklarında üretilen kuru meyve ürünlerinin ihracatı açısından önemli bir pazar olduğunu söyleyen Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Çin'den gelen alım heyetinin kuru meyve üretici ve ihracatçı firmaları ile bir araya getirildiğini ifade ederek, "Çin'in en büyük kuruluşlarından birisi olan Cofco Sundry'nin üst düzey bir alım heyetini Gaziantep'te ağırladık. Özel nitelikli alım heyeti kuru meyve ürünlerinden Antep fıstığı, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve kuru dut alımı için inceleme yapmak istediğini bildirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuru meyve ihracatçısı üyelerimize heyetin geleceğini duyurduk ve bugün firmalarımızın heyetle buluşmasını sağladık. Firmalarımız ürünlerimizin tanıtımını yaparak bu ürünlerden elde edilen mamulleri de tanıtma fırsatı buldu. Burada kendilerine bölgemizin kuru meyvelerini yani kayısıyı, dutu ve özellikle Antep fıstığını tanıttık. Çin'den gelen alım heyeti hem ön incelemelerde bulundu hem de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Sonrasında ise heyet, sunulan raporlar üzerinden değerlendirmelerini yapacak. Kendilerinin bizden bir takım talepleri de oldu. Sağlıklı ürünler için özel raporlar istediler. Biz de bu talep çerçevesinde gerekli aksiyonları alacağız. Kayısı ihracatını ve Antep fıstığının tanıtımını daha da ileriye götürmek için çalışıyoruz. Görüşmelerin ihracatımıza olumlu yansımasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çin alım heyeti ürünleri inceleyerek bilgiler aldı

Çin alım heyeti, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında düzenlenen ikili görüşmelerde üretici ve ihracatçı firmaların Antep Fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut ile ilgili sunumlarını izlediler, firma yetkilileriyle karşılıklı görüş alış verişinde bulunarak kendileri için hazırlanan özel ürünleri de incelediler. Karşılıklı görüşmelerin ardından Çin alım heyeti Gaziantep'ten ayrıldı.

Kaynak: İHA