Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'dan flaş başvuru! Aşılar birbirine karıştırılacak

Koronavirüs salgının başlamasının ardından aşı geliştirmek için çalışmalarına başlayan ve geliştirdikleri aşıları dünyada milyonlarca insana uygulanan Çinli Sinovac ve Sinopharm ürettikleri aşılarının etkinliğinin artırılması için flaş bir görüşme yaptılar.

Çinli Sinopharm ve Sinovac aşı firmalarının, Kovid-19 aşılarının içeriğini, diğer ilaç şirketlerinin ürettiği aşıların içeriğiyle bir araya getirmeyi planladığı belirtildi.

ÖN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Türkiye'de çok sayıda vatandaşa uygulanan Sinovac aşısının yetkileri CoronaVac aşısının içeriğinin diğer üretilen koronavirüs aşılarıyla karıştırılması için Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nden araştırmacılarla ön görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

AŞILARIN KARIŞTIRILMASI ETKİNLİĞİNİ ARTIRABİLİR

Araştırmacılar, aşı içeriklerini bir araya getirme işleminin, aşıların virüse karşı etkinliğini artırabilecek yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın farklı noktalarında da Kovid-19’a karşı üretilen aşı içeriklerinin birleştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğü biliniyor.

Kaynak: Bölge Gündem, AA