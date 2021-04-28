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  3. Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'dan flaş başvuru! Aşılar birbirine karıştırılacak

Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'dan flaş başvuru! Aşılar birbirine karıştırılacak

Çinli Sinovac ve Sinopharm firmaları koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşılarının etkinlik oranını artırmak için söz konusu aşıları karıştırmayı planlıyor. Bu kapsamda Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nden araştırmacılarla ön görüşmeler yapıldı.

Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'dan flaş başvuru! Aşılar birbirine karıştırılacak

Koronavirüs salgının başlamasının ardından aşı geliştirmek için çalışmalarına başlayan ve geliştirdikleri aşıları dünyada milyonlarca insana uygulanan Çinli Sinovac ve Sinopharm ürettikleri aşılarının etkinliğinin artırılması için flaş bir görüşme yaptılar. 

Çinli Sinopharm ve Sinovac aşı firmalarının, Kovid-19 aşılarının içeriğini, diğer ilaç şirketlerinin ürettiği aşıların içeriğiyle bir araya getirmeyi planladığı belirtildi.

Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'dan flaş başvuru! Aşılar birbirine karıştırılacak

ÖN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Türkiye'de çok sayıda vatandaşa uygulanan Sinovac aşısının yetkileri CoronaVac aşısının içeriğinin diğer üretilen koronavirüs aşılarıyla karıştırılması için Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nden araştırmacılarla ön görüşmelerde bulunduklarını kaydetti. 

Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'dan flaş başvuru! Aşılar birbirine karıştırılacak

AŞILARIN KARIŞTIRILMASI ETKİNLİĞİNİ ARTIRABİLİR

Araştırmacılar, aşı içeriklerini bir araya getirme işleminin, aşıların virüse karşı etkinliğini artırabilecek yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın farklı noktalarında da Kovid-19’a karşı üretilen aşı içeriklerinin birleştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğü biliniyor.

Kaynak: Bölge Gündem, AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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