Koronavirüs tarih mi oluyor? Çinli bilim insanlarından umut verici gelişme!

7.4 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyayı kasıp kavuran koronavirüs için Çinli bilim insanlarından önemli bir açıklama geldi. BBIBP-CorV isimli aşının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların olumlu olduğu aktarıldı.

Çinli bilim adamlarının deneyi maymunlar üzerinde denediği aktarılırken, aşının antikor ürettiğini ve herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtildi. Uzmanlar, 1000’den fazla insanın dahil olacağı bir test sürecinin de başladığını aktardı.

BBIBP-CorV isimli aşı ile ilgili bir makaleyi Cell isimli tıp dergisine gönderen Çinli bilim insanları, “Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor” yorumunu yaptı.

Çin devletine ait olan Çin Devlet Farmakoloji Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen BBIBP-CorV isimli aşı, Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olarak lanse edildi.Şu an dünyada 100’den fazla potansiyel Covid-19 aşısı üzerinde çalışmalar devam ediyor. İnsanlar üzerinde denemelere başlayanlar ve aşı yarışında önde olan şirketler, AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve Çin’in CanSino Biologics.

