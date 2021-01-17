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Çinli bilim insanlarından 'yarasa' itirafı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran ölümcül koronavirüs salgını tüm şiddetiyle devam ederken, Çin'in Vuhan kentindeki bilim insanlarından korkunç bir itiraf geldi.

Çinli bilim insanlarından 'yarasa' itirafı!

Koronavirüsün çıkış yeri olarak bilinen Çin’in Vuhan kentinde çalışan bilim insanları laboratuvarda çalışmalar yapmak için koronavirüs bulaşmış yarasaların bulunduğu mağaraya girdiklerinde bir yarasa tarafından ısırıldıklarını itiraf etti.

NUMUNE TOPLARKEN ISIRILMIŞLAR

Vuhan Laboratuvarı’ndaki bilim insanları, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı.

İngiliz medyası Dailymail’de yayınlanan kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi.

Çinli bilim insanlarından 'yarasa' itirafı!

VİRÜSÜN KAYNAĞI HALA TAM OLARAK TESPİT EDİLEMEDİ

Hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, koronavirüsün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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