Çinli gösteri grubu Marmarislileri kendine hayran bıraktı

Çin'den gelen gösterdi grubu Marmaris'te sahne aldı. Ülkelerine özgü müzik ve halk danslarını sahneledikleri etkinliğe ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festival'i kapsamında Çinli gösteri grubu sahne aldı. Kent merkezinde bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki gösteri saat 18:00'de başladı. Marmaris'in kardeş şehri Çin'in Jinan kentinden gelen "China Jinan Lyu Opera Theater" gösteri grubu kendi kültürlerini yansıtan müzik ve halk oyunlarından oluşan gösterileri bir saat sürdü. Marmarisliler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Gösteri sonrası Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt etkinlik hakkında bilgi verdi. Gösteriye ilginin yoğun olduğunu kaydeden Kirt, "Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında Tatristan'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan çok renkli gruplar ağırlıyoruz. Bugünde Çin'den gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. "China Jinan Lyu Opera Theater" grubunu ağırlıyoruz. Sahnede Çin'in geleneksel halk müziğini ve halk dansını yansıttılar. Çinli sanatçılar üç gün boyunca Marmaris'te çeşitli gösteriler sunacaklar" dedi.

Kaynak: İHA