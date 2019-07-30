Çinli heyet fındık için Giresun’da

Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük gıda ve tarım firması olan ve Türkiye'den her yıl önemli miktarda fındık ithalatı gerçekleştiren bir şirkete yönelik olarak Giresun'da Özel Nitelikli Alım Heyeti programı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile organize edilen program kapsamında Türkiye'ye davet edilen heyet, Giresun'da fındık ihracatçıları ile bir araya gelerek yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi. Heyet, fındık işleme tesislerini ziyaret ederek, Türk fındık sektörü ile fındık işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aldı.

İlgililer, fındık ihracatçılarının ana hedef ülkelerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin, İhracatçı Birlikleri tarafından uzun yıllardır ısrarla yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda en çok fındık ihraç edilen ilk 10 ülke arasına girdiğini söyledi. İlgililer Çinli firmalara yönelik bu tarz faaliyetler ile söz konusu ülkeye yönelik fındık ihracatının yıllık 10 bin ton seviyelerine çıkarılması ve Çin'in en büyük beş alıcı ülke arasında yerini almasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA